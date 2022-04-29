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2 часа назад

BMW X1 следующего поколения: новое изображение

Motor.ruиещё 1

Французский дилер BMW опубликовал в соцсетях тизер нового X1. Предпоказ кроссовер состоится 2 мая, причем, скорее всего, будет представлена версия с двигателем внутреннего сгорания. Электрический вариант появится позже, он получит обозначение iX1.

В Сети появилось изображение BMW X1 следующего поколения
Фото: Motor.ruMotor.ru

В отличие от рестайлингового X7 и новой «семерки» дизайн кроссовера X1 третьего поколения останется в рамках старого фирменного стиля. На свежем тизере виден только абрис грядущей новинки, но на раннем, опубликованном BMW UK в марте, можно рассмотреть больше деталей. По всей видимости, «единичка» просто «повзрослеет», и никаких революционных изменений ждать не стоит.

BMW раскрыла запас хода компактного электрокроссовера iX1

В моторной гамме по-прежнему будут бензиновые и дизельные «четверки». Скорее всего, останется и подключаемый гибрид X1 xDrive25e, а также появится «заряженная» версия с двигателем от X2 M35i. Это первый в истории мотор M Performance. Он выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Разумеется, сохранится выбор между передним и полным приводом.

После топливных X1 на рынок выйдет электрический iX1. Он получит оригинальный внешний декор, информационно-развлекательный комплекс iDrive 8 с изогнутым экраном и сможет проезжать без подзарядки от 413 до 438 километров по циклу WLTP.

Какой получилась новая «семерка» BMW

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