В Сети появилось изображение BMW X1 следующего поколения

Французский дилер BMW опубликовал в соцсетях тизер нового X1. Предпоказ кроссовер состоится 2 мая, причем, скорее всего, будет представлена версия с двигателем внутреннего сгорания. Электрический вариант появится позже, он получит обозначение iX1.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В отличие от рестайлингового X7 и новой «семерки» дизайн кроссовера X1 третьего поколения останется в рамках старого фирменного стиля. На свежем тизере виден только абрис грядущей новинки, но на раннем, опубликованном BMW UK в марте, можно рассмотреть больше деталей. По всей видимости, «единичка» просто «повзрослеет», и никаких революционных изменений ждать не стоит.

В моторной гамме по-прежнему будут бензиновые и дизельные «четверки». Скорее всего, останется и подключаемый гибрид X1 xDrive25e, а также появится «заряженная» версия с двигателем от X2 M35i. Это первый в истории мотор M Performance. Он выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Разумеется, сохранится выбор между передним и полным приводом.