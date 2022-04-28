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1 час назад

Audi упростила автомобили: каких функций лишились модели

Motor.ru

Появились новые подробности о «кризисных пакетах», которые вводит компания Audi. Ранее стало известно, что из-за острой нехватки электронных компонентов автопроизводитель вынужден временно исключить из списка оснащения ряд опций. Теперь же издание Edmunds выяснило, какие модели лишатся оборудования, и какого именно: например, Q3 будут продавать без беспроводной зарядки и бесключевого доступа, а Q5 — без подстаканников с функцией подогрева и охлаждения.

«Кризисные пакеты»: каких функций лишились модели Audi
Фото:  Audi Audi

Отсутствие оснащения отразится на стоимости моделей. Например, цена Q3 без бесключевого доступа в салон снизится на 375 долларов, а комплектация Q3 Premium, лишенная беспроводной зарядки для смартфона, подешевеет на 250 долларов. К слову, беспроводную зарядку исключат из комплектаций практически всех моделей.

Q5 без системы монитора слепых зон обойдется на 350 долларов дешевле, Q5 Prestige без охлаждаемых и подогреваемых подстаканников — дешевле на 150 долларов. S6, Q7, SQ7 и E-Tron начнут поставлять без индикатора давления в шинах (-100 долларов). Помимо всего перечисленного, практически весь модельный ряд в США останется без встроенного модуля для оплаты дорожных сборов (-125 долларов).

Также по неизвестной причине S3 с пакетом Black Optic остался без версии с черной крышей (-250 долларов)

Для автомобилей с урезанным списком оснащения вводится специальное обозначение — Semiconductor Shortage Package, что буквально переводится как «Пакет нехватки микрочипов».

Автоновости,Audi,
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