ГИБДД рассказала о происхождении полосатого жезла

7 апреля 1939 года в СССР у сотрудников отделов регулирования уличного движения (ОРУД) появился черно-белый полосатый жезл – именно такое сочетание цветов оказалось наиболее заметным, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

«Впервые в советской России жезл появился в руках регулировщика осенью 1922 года. Он был красно-желтого цвета и имел в комплекте кожаный чехол, который носился работниками рабоче-крестьянской милиции слева на поясном ремне», — говорится в сообщении.

В 1933 году применение жезла для регулирования движения отменили, а спустя шесть лет, в 1939 году, сотрудникам Госавтоинспекции вновь вернули этот атрибут.