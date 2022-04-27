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1 час назад

ГИБДД рассказала о происхождении полосатого жезла

Газета.Ru

7 апреля 1939 года в СССР у сотрудников отделов регулирования уличного движения (ОРУД) появился черно-белый полосатый жезл – именно такое сочетание цветов оказалось наиболее заметным, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

ГИБДД рассказала о происхождении полосатого жезла
Фото: ТАССТАСС

«Впервые в советской России жезл появился в руках регулировщика осенью 1922 года. Он был красно-желтого цвета и имел в комплекте кожаный чехол, который носился работниками рабоче-крестьянской милиции слева на поясном ремне», — говорится в сообщении.

В 1933 году применение жезла для регулирования движения отменили, а спустя шесть лет, в 1939 году, сотрудникам Госавтоинспекции вновь вернули этот атрибут.

Ранее стало известно, что Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) остается самой опасной автомагистралью в столице. Здесь происходит большинство ДТП с летальным исходом.

Автоновости,ГИБДД,
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