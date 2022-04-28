Volkswagen урежет оснащение нескольких моделей

Volkswagen, как и другие автопроизводители, вынужден адаптироваться, чтобы выжить во время глобального дефицита комплектующих. Накануне стало известно о «кризисных пакетах», которые вводит компания Audi, а теперь появилась информация об аналогичном решении материнского Volkswagen. Автомобили марки также лишатся ряда функций, но оптимизация затронет только модели в начальных и средних комплектациях — чипы приберегут для топовых машин.
Как сообщает портал Edmunds, оснащение урежут на моделях Atlas (в России известен как Teramont) и его купеобразном варианте Atlas Cross Sport, Golf GTI и Golf R, Jetta, а также на кроссоверах Taos и Tiguan.
Большинство из них в «базе» и средних исполнениях лишатся системы мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади. «Обрезанные» Atlas, Atlas Cross Sport, Jetta, Taos и Tiguan подешевеют для клиентов на 450-500 долларов США.
Из оснащения обоих Golf исключат премиальную аудиосистему Harman Kardon с девятью динамиками стоимостью 375 долларов. В Golf R ее может заменить более скромная система с семью динамиками от Golf GTI.
Atlas и Atlas Cross Sport в некоторых версиях также начнут поставлять без электропривода двери багажника (400 долларов). То же касается Tiguan, который в этом случае станет доступнее на 300 долларов. Наконец, оба Атласа, оснащенные мотором V6, могут остаться без заводского тягово-сцепного устройства за 550 долларов.
Менее ходовые модели Volkswagen — Passat, Arteon, электрический ID.4 и Jetta GLI — корректировка списков оборудования пока не затронет.
Ранее стало известно, какие модели Audi упростят из-за нехватки деталей, и каких именно функций они лишатся.