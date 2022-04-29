Во Владивостоке запустят каршеринг с китайскими электрокарами

Первый в России каршеринговый сервис, в автопарк которого войдут исключительно электромобили, готовится к запуску. По плану, сервис заработает летом 2022 года во Владивостоке, а реализует проект совместная компания «Соллерс Груп» и «РусГидро» под названием «РусГидроВайз». В следующем году автопарк разрастется до 140 машин, а пока в город ввезли первую партию — это китайские хэтчбеки JAC iEV7S в максимальной комплектации.

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Все замеченные машины — леворульные, их уже обклеили в фирменные цвета будущего «электрокаршеринга». Приложение сервиса, который назвали Green Crab, доступно для смартфонов на Android и iOS, однако пока оно сообщает, что свободных автомобилей нет.

Электрокары можно будет арендовать только во Владивостоке. Ранее создатели сервиса обещали «гибкие тарифы», то есть машину можно будет взять как в поминутную аренду, так и на выходные — а также бесплатную зарядку. За нее отвечает «РусГидро», которая оперирует более чем 50 зарядными станциями для электрокаров. В будущем их число планируется увеличить до 150.

JAC iEV7S — это единственный «батарейный» автомобиль массового сегмента, имеющий Одобрение типа транспортного средства в России. Хэтчбек, который сама китайская марка позиционирует как компактный кроссовер, оснащается 116-сильным электромотором (270 Нм крутящего момента), разгоняется с нуля до 100 километров в час за 11 секунд и может проезжать на одной зарядке до 280 километров. Максимальная скорость составляет 130 километров в час.