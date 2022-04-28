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3 часа назад

Британский автодилер Inchcape продаст свои активы в РФ их менеджменту

Газета.Ruиещё 1

Британский автодилерский холдинг Inchcape достиг договоренности о продаже своих активов в России руководителям, управляющим этим бизнесом в настоящее время. Об этом говорится в сообщении Inchcape, поступившем в «Газету.Ru».

Британский автодилер продаст активы в РФ местному руководству
Фото: inchcape.ruinchcape.ru

«Мы договорились о продаже нашего российского бизнеса местному руководству во главе с действующим генеральным директором и финансовым директором. Мы считаем, что этот результат лучше всего отвечает потребностям наших партнеров-автопроизводителей, позволяя продолжить работу наших российских коллег», — говорится в заявлении Inchcape.

Закрыть сделку предполагается в мае 2022 года. Ее сумма составляет €76 млн, предполагается, что деньги будут выплачиваться в течение 5 лет ежегодными платежами. Компания Inchcape не намерена повторно выходить на российский рынок, однако сделкой предусмотрен опцион, в рамках которого она получит дополнительные средства в случае подорожания этого бизнеса в течение следующих 7 лет, особенно в случае его дальнейшей перепродажи, подчеркивается в документе.

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