Британский автодилер продаст активы в РФ местному руководству

Британский автодилерский холдинг Inchcape достиг договоренности о продаже своих активов в России руководителям, управляющим этим бизнесом в настоящее время. Об этом говорится в сообщении Inchcape, поступившем в «Газету.Ru».

«Мы договорились о продаже нашего российского бизнеса местному руководству во главе с действующим генеральным директором и финансовым директором. Мы считаем, что этот результат лучше всего отвечает потребностям наших партнеров-автопроизводителей, позволяя продолжить работу наших российских коллег», — говорится в заявлении Inchcape.

Закрыть сделку предполагается в мае 2022 года. Ее сумма составляет €76 млн, предполагается, что деньги будут выплачиваться в течение 5 лет ежегодными платежами. Компания Inchcape не намерена повторно выходить на российский рынок, однако сделкой предусмотрен опцион, в рамках которого она получит дополнительные средства в случае подорожания этого бизнеса в течение следующих 7 лет, особенно в случае его дальнейшей перепродажи, подчеркивается в документе.