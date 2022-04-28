Эксперты рассказали об изменениях в системе ОСАГО

Неделю назад был запущен перестраховочный пул в системе ОСАГО. «Известия» напомнили, какие еще в ближайшее время ожидаются изменения.

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По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, за первые три дня работы перестраховочного пула в ОСАГО (запущен 20 апреля 2022 года) в перестрахование были переданы 49 тыс. договоров «автогражданки» (это примерно 16% от всех оформленных за это время полисов).

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С 28 апреля в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» запускается модуль SDK, с помощью которого страховщики смогут встроить в собственные мобильные приложения функционал удаленной подачи извещения о ДТП, заявили в РСА. В союзе рассчитывают на то, что это повысит популярность приложений для оформления аварий.

«Сейчас такое извещение оформляется с одного гаджета обоими участниками ДТП. Некоторые автовладельцы не хотят вводить свои данные на чужом устройстве. Использование приложения страховой компании, в которой был куплен полис, позволит каждому из участников происшествия подавать удаленное извещение о ДТП со своего смартфона», — отметил исполнительный директор РСА Игорь Уфимцев.

Также россиянам напомнили об изменении подхода к определению территориальных коэффициентов, влияющих на стоимость страховки. Число автовладельцев в том или ином субъекте федерации с минимальным коэффициентом «бонус-малус» (КБМ) теперь будет учитываться при определении убыточности ОСАГО в различных регионах, подчеркнул Юргенс. Показатель демонстрирует, как обстоят дела с безопасностью дорожного движения. Кроме того, он позволяет понять реальный уровень убыточности ОСАГО в том или ином регионе.

«Эти данные будут доступны и местным властям, и Банку России. На их основе регулятор сможет принимать решение о корректировке территориальных коэффициентов», — указал Уфимцев.

Эксперты не считают, что использование показателей КБМ в регионе сделает формирование территориальных коэффициентов более прозрачным.

«Определение этих коэффициентов больше похоже на какой-то «бермудский треугольник»: схема сложная и запутанная. Введение еще одного параметра вряд ли позволит изменить ее и сделать прозрачнее», — заявил Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.