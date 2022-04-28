Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Компания GAC представила новейший кроссовер Trumpchi Emkoo

ПроКроссовер.ру

Официально представленный на автосалоне в Гуанчжоу в 2021 году, Emkoo представляет собой компактный гибридный кроссовер, предназначенный для более молодой аудитории, разработанный с использованием концепции «кросс-скоростного крыла», представляющей язык дизайна технической промышленной эстетики Trumpchi. Trumpchi Emkoo произведен на архитектуре GPMA. Одновременно с выпуском нового автомобиля GAC Trumpchi также официально представила новую гибридную технологию— Mega Waves Hybrid.

GAC представила новейший кроссовер Trumpchi Emkoo
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

В отличие от всех моделей, продаваемых брендом в настоящее время, Trumpchi Emkoo получил более современный дизайн, а передняя часть кузова без традиционной решетки радиатора. Emkoo имеет интерактивный интеллектуальный салон ADiGO 4.0 со сверхчувствительным сенсорным экраном в интерьере. Автомобильный чип Qualcomm 8155P будет управлять информационно-развлекательной системой.

ПроКроссовер.ру

Автомобиль будет оснащен 3 лидарами, 12 камерами высокой четкости, 6 радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми радарами. Под капотом кроссовера Trumpchi установлена гибридная установка Mega Waves Hybrid GMC объемом 1.5 или 2.0 литра, которая работает в паре с роботизированной КПП.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители