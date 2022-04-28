GAC представила новейший кроссовер Trumpchi Emkoo

Официально представленный на автосалоне в Гуанчжоу в 2021 году, Emkoo представляет собой компактный гибридный кроссовер, предназначенный для более молодой аудитории, разработанный с использованием концепции «кросс-скоростного крыла», представляющей язык дизайна технической промышленной эстетики Trumpchi. Trumpchi Emkoo произведен на архитектуре GPMA. Одновременно с выпуском нового автомобиля GAC Trumpchi также официально представила новую гибридную технологию— Mega Waves Hybrid.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

В отличие от всех моделей, продаваемых брендом в настоящее время, Trumpchi Emkoo получил более современный дизайн, а передняя часть кузова без традиционной решетки радиатора. Emkoo имеет интерактивный интеллектуальный салон ADiGO 4.0 со сверхчувствительным сенсорным экраном в интерьере. Автомобильный чип Qualcomm 8155P будет управлять информационно-развлекательной системой.

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