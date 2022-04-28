Toyota GR Supra обзавелась версией с «механикой»

Спустя 21 год Toyota все же вернула в гамму Supra с «механикой». В 2023 модельном году спорткар предложат со связкой 3,0-литровой «шестерки» мощностью 387 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробки передач iMT. При этом в модификации с 258-сильным мотором объемом 2,0 литра по-прежнему будет доступна только автоматическая трансмиссия. В России GR Supra с «механикой» ждать не стоит, так как модель исключили из гаммы еще в прошлом году.

Фото: © Toyota © Toyota

К возвращению механической коробки передач Toyota подготовила лимитированную серию Supra под названием A91-MT Edition, которая отличается от стандартной цветом кузова (на выбор предложены белый Matte White и серый CU Later Grey с красными акцентами) и 19-дюймовыми коваными дисками с отделкой Frozen Gunmetal Grey. В салоне — эксклюзивная обивка кресел коньячного цвета и обтянутый алькантарой рычаг переключения передач с логотипом GR. Такой Супре положена аудиосистема JBL с 12 динамиками. Квота для США составит 500 экземпляров. Старт продаж запланирован на осень 2022 года.

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Что же касается механической коробки передач iMT, то она уже знакома по другим моделям Toyota, например, GR Corolla. Однако для Supra ее доработали: корпус модернизировали, заменили шестерни и усилили сцепление. iMT будет устанавливаться только на GR Supra с шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра, который развивает 387 лошадиных сил. Динамические характеристики такой модификации компания пока не раскрывает, однако известно, что аналогичная версия с автоматом разгоняется места до «сотни» за 4,1 секунды.

Toyota

Toyota

Под новую коробку перенастроили трекшн-контроль и тормоза, решив таким образом проблему старта на частично обледеневших дорогах и улучшив баланс в поворотах. Также GR Supra получила новую функцию Hairpin+. В кривых малого радиуса с подъемом более пяти градусов (обычно это горные серпантины в Европе) она обеспечивает разную степень пробуксовки левого и правого колеса, делая прохождение таких участков более азартным. Ещё одна новая надстройка называется anti-roll programme (ARP). Её задача — компенсировать внезапную потерю сцепления колес с дорогой при максимально жестких настройках подвески.