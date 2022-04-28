Сибирский дилер Jaguar Land Rover переходит на китайские Chery

Группа компаний «Агат», которая в 2021 году приобрела дилерские центры Jaguar Land Rover в Красноярске, уже с июня перепрофилирует их на продукцию китайских марок Chery и Exeed, сообщает «Континент Сибирь».

Фото: Chery Chery

По данным издания, открытие дилерских центров Chery и принадлежащего той же компании бренда Exeed ожидается в июне 2022 года. Они разместятся на тех площадях, на которых ранее продавались автомобили Jaguar и Land Rover.

Группа компаний «Агат» из Нижнего Новгорода приобрела автодилерский бизнес в Красноярском крае в 2021 году. Помимо Jaguar Land Rover, под контроль нового собственника перешли дилерские центры Bentley, Porsche и Volvo.