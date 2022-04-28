Сибирский дилер Jaguar Land Rover переходит на китайские Chery

Группа компаний «Агат», которая в 2021 году приобрела дилерские центры Jaguar Land Rover в Красноярске, уже с июня перепрофилирует их на продукцию китайских марок Chery и Exeed, сообщает «Континент Сибирь».
По данным издания, открытие дилерских центров Chery и принадлежащего той же компании бренда Exeed ожидается в июне 2022 года. Они разместятся на тех площадях, на которых ранее продавались автомобили Jaguar и Land Rover.
Группа компаний «Агат» из Нижнего Новгорода приобрела автодилерский бизнес в Красноярском крае в 2021 году. Помимо Jaguar Land Rover, под контроль нового собственника перешли дилерские центры Bentley, Porsche и Volvo.
Ранее стало известно, что компании Jaguar Land Rover и Volvo приступили к сокращению штата своих российских офисов вслед за американским General Motors.