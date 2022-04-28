Появились шпионские фотографии нового Range Rover Sport SVR

Премьера нового Range Rover Sport состоится уже 10 мая, однако автопроизводитель, по всей видимости, еще не завершил испытания модели — тестовый прототип в камуфляже заметили на одной из улиц Дубая. Шпионские фотографии оказались в распоряжении Motor1: судя по снимкам, в объективы камер попал «заряженный» Range Rover Sport SVR от подразделения подразделении Special Vehicle Operations, на что указывают две пары сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Range Rover Sport SVR предыдущего поколения комплектовался пятилитровым V8 мощностью 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. В новом поколении SVR-версии прочат 4,4-литровый мотор V8 от BMW, отдача которого составит около 619-625 лошадиных сил. По предварительным расчетам, с таким двигателем Range Rover Sport SVR будет разгоняться до «сотни» примерно за четыре секунды вместо прежних 4,5 секунды.

Что же касается обычного Range Rover Sport, то его оснастят рядными «шестерками» семейства Ingenium мощностью в диапазоне от 250 до 400 лошадиных сил. Для модели уже подтверждены модификации с «мягким» гибридом, а также полноценный гибрид с установкой на базе 3,0-литровой бензиновой «шестерки» и возможностью подзарядки от розетки.

Motor1.com

Motor1.com