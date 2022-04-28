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1 час назад

"Автотор" приостановит производство Kia и Hyundai на три недели

Газета.Ru

Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде приостановит выпуск машин в связи с корпоративным отпуском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Автотор" на три недели приостановит производство Kia и Hyundai
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«С 1 по 22 мая коллектив предприятий «Автотор» будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ», — сообщили в пресс-службе.

Работу продолжит служба, отвечающая за строительство новых мощностей по специнвестконтракту, а также сотрудники, занимающиеся проектом по созданию производства электромобилей.

Автозавод выпускает модели Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с «Автотором», объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,
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