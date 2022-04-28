На рынок вышел гибрид Geely Emgrand с расходом 3,8 л на 100 км

Новый гибридный Geely Emgrand L Thor Hi-X выходит на рынок Китая: там модель предлагается в трех уровнях исполнения, а цены лежат в диапазоне от 134,6 тысячи до 150,6 тысячи юаней (примерно 1,5-1,7 миллиона рублей). Впрочем, с учетом всевозможных скидок и субсидий гибрид можно купить значительно дешевле, за 129,8-145,8 тысячи юаней (1,47-1,65 миллиона рублей). Главное преимущество новинки — скромный расход топлива в 3,8 литра на 100 километров пути и внушительный запас хода на одном баке — 1,3 тысячи километров.

Под капотом у Emgrand L Thor Hi-X — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 181 лошадиная сила, которому помогает 136-сильный электродвигатель — их суммарная отдача составляет 245 лошадиных сил. На низких скоростях ДВС выступает в роли генератора, обеспечивая энергией тяговый электромотор, а на скорости более 20 километров в час доступен параллельный режим: в нем бензиновый двигатель передает тягу на передние колеса. Заявленное время разгона от 0 до 100 километров в час составляет 6,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 километров в час.

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Внешне гибрид отличается от стандартной версии с ДВС цветными декоративными вставками в воздухозаборниках, иным дизайном 17-дюймовых дисков, белой эмблемой на радиаторной решетке и цветом кузова — для него эксклюзивно доступен белый оттенок Aurora White.

В числе других отличий — уменьшенный по сравнению с бензиновым вариантом объем бака: он равен 52 литрам против 55 у обычного Emgrand L. Для гибрида заявлены интеллектуальная система помощи водителю и климатическая система с датчиком управления качеством воздуха AQS, который не допускает проникновение в систему вентиляции выхлопных газов от других автомобилей.