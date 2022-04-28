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2 часа назад

"Авто.ру"  назвал самые беспроблемные автомобили в РФ

Газета.Ru

Аналитики Авто.ру изучили объявления за 2022 год и составили рейтинг (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») самых беспроблемных автомобилей в России. Список составлен на основе объявлений, которые содержат оценку ПроАвто, — это показатель «здоровья» конкретного автомобиля на основе его истории и текущего состояния.

Названы самые беспроблемные автомобили в РФ
Фото: LadaLada

Согласно исследованию, среди автомобиль не старше 5 лет высокую оценку ПроАвто содержат большинство автомобилей Kia Seltos, Land Rover Defender, и Lada Niva. Кроме того, в список попали китайские внедорожники — Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Среди моделей от 6 до 10 лет популярные массовые кроссоверы достаточно часто продаются в отличном состоянии. Лидеры — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Стоит обратить внимание также на Hyundai Tucson и Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, Toyota Rav4.

Выбор автомобилей 2011-2007 годов выпуска, которые встречаются в хорошем состоянии, достаточно велик. Это Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg.

Среди машин в возрасте старше 16 лет в рейтинге «здоровых» Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz, Lada 2106 и «Ока».

Ранее сообщалось, что по итогам I квартала 2022 года самым продаваемым в России пикапом стал Toyota Hilux, оттеснивший с 1 места УАЗ «Пикап», который занимал его на протяжении пяти лет.

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