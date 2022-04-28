Названы самые беспроблемные автомобили в РФ

Аналитики Авто.ру изучили объявления за 2022 год и составили рейтинг (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») самых беспроблемных автомобилей в России. Список составлен на основе объявлений, которые содержат оценку ПроАвто, — это показатель «здоровья» конкретного автомобиля на основе его истории и текущего состояния.

Фото: Lada Lada

Согласно исследованию, среди автомобиль не старше 5 лет высокую оценку ПроАвто содержат большинство автомобилей Kia Seltos, Land Rover Defender, и Lada Niva. Кроме того, в список попали китайские внедорожники — Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Среди машин в возрасте старше 16 лет в рейтинге «здоровых» Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz, Lada 2106 и «Ока».