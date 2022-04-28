АвтоВАЗ планирует выпускать 30 тысяч "антисанкционных" авто в месяц

Ранее "РГ" неоднократно сообщала, что АвтоВАЗ в целях обеспечения стабильного производства проведёт упрощение комплектаций выпускаемых автомобилей в связи с острой нехваткой комплектующих и санкционной политикой западных стран в отношении России. По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", деконтентинг моделей позволит выпускать по 30 тысяч автомобилей ежемесячно.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Если это действительно произойдёт, то объёмы производства будут сопоставимы с докризисными. "РГ" писала, что первой упрощению подвергнется "бюджетник" Lada Granta - выпуск "антисанкционных" машин запланирован на середину июня, к концу месяца объёмы будут наращиваться.

В июле к Granta присоединится Lada Niva Legend. Автомобили получат другой блок управления двигателем и лишатся второго датчика кислорода, что сделает эти модификации соответствующими требованиям экологического класса "Евро-2" (протокол действовал в РФ с 2005 по 2008 годы).

Lada Vesta сделают менее импортозависимой моделью за счёт установки нового двигателя - 90-сильного "восьмиклапанника" ВАЗ-11182. В продаже такие "Весты" могут появиться в сентябре 2022 года.

Отметим, что наряду с "антисанкционными" версиями Lada будут выпускаться и обычные.