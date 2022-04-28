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1 час назад

Максим Ракитин возглавил автомобильный портал Quto.ru

Елена Прошина

Более 20 лет он создаёт и развивает СМИ для автомобилистов

Максим Ракитин возглавил автомобильный портал Quto.ru
Фото: РамблерРамблер

Новым главным редактором автомобильного портала Quto.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал Максим Ракитин.

Максим начал карьеру журналиста в 1993 году, с 1996 по 2006 был тест-редактором в журналах «Автомобили» и «Автопанорама». Потом присоединился к команде журнала Quattroruote. Максим придумал и создал группу, которая тестировала автомобили для российской версии итальянского журнала. Параллельно с этим он развивал отдельный проект – «Автомир. Тест-драйв».

До того как Максим присоединился к команде профессионального автомобильного издания с наиболее полным каталогом автомобилей Quto.ru, он вёл ежедневную автомобильную программу на радио и был главным редактором журнала «Клуб 4х4».

Максим Ракитин, главный редактор Quto.ru: «Сейчас передо мной и командой стоит амбициозная задача – сделать Quto.ru одним из самых популярных автомобильных порталов Рунета, универсальным средством получения информации обо всём, что волнует автомобилистов. Это и каталог моделей, информация в котором постоянно корректируется, и новый авторский контент, и прикладные темы – страхование, путешествия, выбор шин и запчастей. Мы хотим, чтобы водители получали максимум информации по своим запросам, получая удовольствие от чтения наших материалов».

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Максим – очень ценное приобретение для нашей команды. Уверен, что его опыт позволит разнообразить редакционные форматы Quto.ru, усилить взаимодействие с аудиторией и укрепить репутацию издания в профессиональном сообществе».

Андрей Моторов, который совмещал работу главного редактора Quto.ru и Motor.ru, продолжит руководить последним и сосредоточится на усилении редакционной составляющей издания и укреплении его позиций на рынке.

Автоновости,Максим Ракитин,Рамблер,
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