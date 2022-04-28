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1 час назад

Названы оставшиеся в России зарубежные производители авто

Лера Букина

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что китайские и корейские производители - Haval, Kia и Hyundai - продолжают сборку автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС.

Названы оставшиеся в России зарубежные производители авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Haval (продолжает производство в РФ - прим. ред.). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (производство). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», - подчеркнул он.

Мантуров также высказался об остальных автокомпаниях, выпускающих машины в РФ. По его словам, Минпромторг надеется на то, что они примут решение о деятельности в России в течение следующего месяца.

«Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю», - подчеркнул министр.

Мантуров указал на то, что власти РФ не

претендуют на чужую собственность, однако передача управления местным участникам считается допустимым в данном случае вариантом.

Ранее многие автопроизводители сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Это сделали автоконцерны Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck.

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