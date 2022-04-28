Jaguar Land Rover остается

«Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемых представительством на рынке, является забота о клиентах с фокусом на безопасность эксплуатации автомобилей на дорогах. Компания не комментирует домыслы и слухи», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что JLR фактически уходит из России, а в штате остается только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. По данным источника, опрошенного «Коммерсантом», у компании Jaguar Land Rover сейчас нет планов по сокращению офиса и она продолжает работать согласно требованию законодательства.