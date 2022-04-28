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41 минуту назад

Jaguar Land Rover опроверг сообщения в СМИ о своем уходе

Газета.Ru

Автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) опровергла информацию о своем уходе с российского рынка, сообщает «Коммерсант».

Jaguar Land Rover остается
Фото: Land RoverLand Rover

«Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемых представительством на рынке, является забота о клиентах с фокусом на безопасность эксплуатации автомобилей на дорогах. Компания не комментирует домыслы и слухи», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что JLR фактически уходит из России, а в штате остается только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. По данным источника, опрошенного «Коммерсантом», у компании Jaguar Land Rover сейчас нет планов по сокращению офиса и она продолжает работать согласно требованию законодательства.

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