Haval, Kia и Hyundai продолжат сборку автомобилей в России

Китайские и корейские автопроизводители, такие как Haval, Kia и Hyundai, продолжат сборку машин в России. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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По его словам, на данный момент производство продолжается на площадках Haval, "стоки есть у Hyundai, Kia, на "Автоторе" производство сохраняется", однако в сокращенном виде. Частично "нарабатывается" объем выпуска Hyundai в Санкт-Петербурге, уточнил Мантуров.

Остальные автоконцерны должны будут принять решение о том, оставляют ли они производство в стране, в течение мая - таковы ожидания Минпромторга. "Не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю", - цитирует Мантурова ТАСС.

Глава ведомства считает, что иностранным компаниям, которые хотят уйти из России, было бы логичнее передать управление бизнесом местному менеджменту, например, "как цивилизованно поступил Daimler по отношению к своему грузовому подразделению", когда передал его в управление "Камазу".

Мантуров уверен, что в текущем состоянии простоя оставлять предприятия нельзя, даже если "просто платится зарплата", так как люди должны иметь возможность работать, "чтобы не терялась квалификация".