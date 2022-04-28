BMW обнаружила программный сбой у 61 тысячи автомобилей

В США отзывают 61 221 автомобиль BMW из-за программного сбоя, который может привести к тому, что люк самопроизвольно закроется, даже если ключ находится не в салоне. Так как проблема возникла из-за ПО, то устранить ее можно перепрошивкой — эту процедуру выполнят бесплатно для владельцев. Отзыв затрагивает 4 серии Gran Coupe, X5, X6 и X7, а также Alpina XB7, которые были проданы на рынке США в период с 2020 по 2022 годы. Отзывная кампания стартует 13 июня.

Фото: © BMW Blog © BMW Blog

Отзыв затрагивает 3400 экземпляров BMW 4 серии Gran Coupe 2022 года, а именно модификации 430i, 430i xDrive и M440i xDrive. Также в ремонт направят 36 845 кроссоверов X5 2019–2022 годов в версиях sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i, M50i и X5 M. Параллельно проведут отзывную кампанию X5 xDrive45e 2021–2022 годов, которая затронет 6921 автомобиль, и X6 2020-2022 годов (6031 машина) в модификациях sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i и X6 M. Помимо всего перечисленного, отзыву подлежат 8024 экземпляра X7 2019–2023 модельных годов в версиях xDrive40i и xDrive50i.

По информации BMW Blog, сам автопроизводитель узнал о проблеме еще в марте этого года в ходе испытаний. Месяц ушел на то, чтобы провести инженерную проверку, после чего компания приняла решение о проведении отзыва. В BMW подчеркивают, что до сих пор не было зафиксировано ни одного несчастного случая, связанного с обнаруженной неисправностью.