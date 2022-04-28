Саудовская Аравия закажет 100 тысяч машин у соперника Tesla

Власти Саудовской Аравии подписали соглашение с производителем люксовых электрокаров Lucid Group из США. Согласно ему, у американцев закупят как минимум 50 тысяч седанов Air и других моделей, а до конца десятилетия их число может увеличиться до 100 тысяч: по данным CNBC, Министерство финансов Саудовской Аравии рассматривает такие объемы. На фоне новостей о масштабной закупке акции Lucid, конкурирующего с Tesla, выросли на пять процентов.

Фото: © Lucid © Lucid

Соглашение с Lucid оформлено в рамках «зеленых» инициатив властей Саудовской Аравии, которые направлены в том числе на расширение автопарка электромобилей в стране.

Начиная с 2023 года, американская фирма будет поставлять на восток от одной до двух тысяч электрокаров в год, а после 2025-го — до четырех-семи тысяч. Изначально это будут электромобили с предприятия Lucid в Каса-Гранде, штат Аризона. Позже компания, 62 процента акций которой принадлежат Государственному фонду Саудовской Аравии, надеется локализовать производство, построив в стране собственный завод.

Пока речь идет только о поставках различных версий электроседана Air, серийная сборка которого стартовала осенью прошлого года. Версия Dream Edition, тираж которой составил всего 520 экземпляров, уже раскуплена, однако в апреле была представлена новая мощная модификация — Air Grand Touring Performance с двумя электромоторами общей мощностью 1065 лошадиных сил. Стоит такой седан от 179 тысяч долларов (13 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Кроме Air, Lucid будет поставлять в Саудовскую Аравию и другие, пока не выпущенные модели.