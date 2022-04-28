Производитель моторных масел Total остановит производство в РФ

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне объявил об остановке производства линейки моторных масел Total и всех смазочных материалов на территории России. При этом было подчеркнуто, что у Total есть действующие контракты, поэтому сотрудничество с «НОВАТЭК» продолжится до тех пор, пока санкции позволят это делать. Кроме того, компания собирается полностью прекратить закупку российских нефтепродуктов до конца 2022 года.

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Производство моторных масел и смазочных материалов в TotalEnergies остановит в России до конца апреля нынешнего года. Ранее в компании заявили, что перестанут закупать российскую нефть и нефтепродукты до конца 2022 года.

В 2018 году компания «Тотал Восток», входящая в состав в TotalEnergies, открыла в Калужской области предприятие по производству смазочных материалов. Мощность завода позволяла выпускать до 40 000 тонн продукции в год.