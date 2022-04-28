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54 минуты назад

АвтоВАЗ может продолжить выпуск автомобилей на платформах Renault

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Сделка Renault и Минпромторга, финализирующая уход французского автогиганта из России и определяющая дальнейшую судьбу АвтоВАЗа, в котором Renault владеет 67% акций, приобретает более ясные очертания.

АвтоВАЗ может продолжить выпуск машин на платформах Renault
Фото: ПрофильПрофиль

Портал Drom.ru со ссылкой на свои источники 28 апреля пишет, что акции СП "Лада Авто Холдинг" передадут НАМИ не в собственность, а в управление. На данный момент переговоры еще не завершены, и глава Минпромторга слегка опередил события, объявив НАМИ и правительство Москвы главными выгодоприобретателями еще не оформленной сделки.

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Сейчас обсуждается возможность поставки компонентов с зарубежных заводов Renault, прежде всего из Румынии и Франции – без них сборка большей части модельного ряда Lada будет невозможна. По данным Drom.ru, принципиальная договоренность существует, но пока нет информации о факте подписания документов. Для АвтоВАЗа проще и целесообразнее будет договориться с Renault о поставках компонентов, нежели реализовывать план по упрощению и адаптации модельного ряда под новые, пока не испытанные компоненты от других поставщиков.

Проекты по новым моделям на французских платформах C-MF B-LS – это новая Lada Granta, третье поколение Renault Logan, новая Niva – официально пока не закрыты. Более того, Logan III и Granta уже готовы встать на конвейер. Однако в свете полного ухода Renault из российских активов вопрос закрытия этих проектов, скорее всего, уже решен и ждет только официальной огласки.

Те же источники не отрицают и возможное закрытие заводов в Ижевске и Москве. Производство Lada Vesta может быть перенесено в Тольятти, а озвученные Мантуровым перспективы выпуска других моделей на московском заводе и вовсе мало осуществимы, поскольку в стране достаточно незагруженных производственных мощностей с более дешевой рабочей силой. Поэтому бывшему "Автофрамосу", вероятнее всего, грозит ликвидация.

Ранее глава Минпромторга высказывал мнение, что в России можно наладить выпуск автокомпонентов в рамках импортозамещения, и пообещал, что министерство сделает всё возможное, чтобы АвтоВАЗ мог выпускать максимальную линейку Lada "при любом сценарии с Renault".

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