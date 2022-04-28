ГИБДД посчитала "средний чек" штрафа

Средний чек штрафа за нарушение ПДД у россиян в январе-марте текущего года составил 560 руб., говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).
«На первые три месяца года выпадает сразу несколько праздничных каникул по случаю Нового года, 23 февраля и 8 марта. В результате активность россиян в автопутешествиях в это время заметно повышается. Согласно статистике банка, общий средний чек за нарушение правил дорожного движения в январе-марте текущего года составил 560 руб.», — говорится в исследовании.
Так, городами-лидерами по числу платежей за нарушения ПДД стали Москва и Санкт-Петербург. В январе-марте 2022 года средняя сумма одной оплаченной квитанции ГИБДД в Москве оказался заметно выше, чем в городе на Неве: 486 руб. против 247 руб., соответственно.
В топ-10 других городов с самым большим числом оплаченных штрафов ГИБДД в первом квартале 2022 года вошли Тверь (средний чек 238 руб.), Казань (492 руб.), Новосибирск (462 руб.), Саратов (486 руб.), Краснодар (473 руб.), Красноярск (337 руб.), Ростов-на-Дону (338 руб.), Ульяновск (229 руб.), Сочи (245 руб.), Челябинск (454 руб.).
Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС задержали в Воронеже водителя, у которого обнаружили 580 штрафов за нарушения правил дорожного движения.