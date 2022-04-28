ГИБДД посчитала "средний чек" штрафа

«На первые три месяца года выпадает сразу несколько праздничных каникул по случаю Нового года, 23 февраля и 8 марта. В результате активность россиян в автопутешествиях в это время заметно повышается. Согласно статистике банка, общий средний чек за нарушение правил дорожного движения в январе-марте текущего года составил 560 руб.», — говорится в исследовании.