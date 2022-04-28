Ford компенсировал издержки ростом цен на автомобили

Американский автопроизводитель Ford опубликовал результаты работы в первом квартале 2022 года. Обнародованные данные оказались лучше прогнозируемых ранее. Компания сохранила свой годовой прогноз по прибыльности, опираясь на рост стоимость своих автомобилей. Именно за счет этого роста Ford Motor и удалось компенсировать часть издержек и потери, связанные с ростом инфляции.

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Как пишет Reuters со ссылкой на слова финансового директор Ford Motor Джона Лоулера, затянувшийся дефицит полупроводников сильно удалил по компании, в особенности по ее самым прибыльным в США моделям — пикапам F-серии, а также по семействам внедорожников Ford Expedition и Navigator. Из-за дефицита полупроводников автопроизводитель не смог доукомплектовать около 53 тыс. уже изготовленных автомобилей.

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Источник отмечает, что Ford, а также другие автопроизводители сильно пострадали от сбоев в работе логистических цепочек, из-за роста стоимости сырья и инфляции. Однако, по словам Лоулера, компании удалось компенсировать эти издержки увеличением стоимости своих машин.

О том же, кстати, на днях заявляли и в General Motors. Автогигант также увеличил цены на свои автомобили, благодаря чему по итогам первого квартала 2022 года смог показать результаты выше спрогнозированных ранее.

В Ford не исключают, что автомобили будут и дальше дорожать, что будет вызвано дальнейшим ростом издержек. При этом компания уже сейчас активно сокращает свои издержки и расходы, ожидая, что и рост инфляции продолжится.

Добавим, что за первый квартал текущего года Ford получил операционную прибыль в размере 2,3 млрд долларов, что хотя и оказалось выше прогнозных значений, но сильно ниже результата за 2021 год — 3,9 млрд долларов. Также Ford понес убытки в размере 3,1 млрд долларов из-за снижения стоимости своей доли в компании Rivian, которая осуществляет выпуск электромобилей. В итоге за первый квартал текущего года компания Ford получила выручку в размере 34,5 млрд долларов против прогнозированных 31,1 млрд долларов.