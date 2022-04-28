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1 час назад

Посмотрите на огромный 110-летний трактор, который стоит как Rolls-Royce

Motor.ru

В США пытаются продать трактор Pioneer 30-60, выпущенный в 1910 году. Старинная машина с гигантскими колесами, похожая на локомотив, оценивается в 500 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу равно 36 миллионам рублей. Примерно с таким же ценником в Россию зимой приехал Rolls-Royce Ghost в спецверсии Black Badge. Прайс объясняется отличным состоянием и редкостью трактора, двигатель которого все еще заводится, несмотря на почтенный возраст.

В США продают трактор за 36 миллионов рублей
Фото: youtubeyoutube

Трактор построила американская фирма Pioneer Tractor Mfg. Co. из города Уинона, штат Миннесота. Она успешно торговала сельскохозяйственной техникой с начала 1900-х годов по 1927-й, когда дела пошли на спад на фоне Великой депрессии.

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Данный трактор увидел свет в 1910 году, и это была самая первая и самая популярная модель компании. 10-тонная машина получила задние колеса диаметром около 2,4 метра и четырехцилиндровый горизонтально-оппозитный двигатель объемом 20,2 литра (1230 кубических дюймов), развивавший около 60 лошадиных сил. Будучи новым, трактор мог разгоняться до 10 километров в час, что вполне достойно для старинного гиганта на «голых» стальных колесах.

В начале века модель предлагалась за 2700 долларов — около 77 500 долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Внушительный ценник в рекламе компании объяснялся тем, что у Pioneer «есть все достоинства и нет никаких недостатков, присущих тракторам других производителей».

Сейчас же раритет оценивается в 500 000 долларов. Несмотря на то, что модель выпускалась целых 17 лет, до наших дней дожили только 14 таких Pioneer. На ходу остались и вовсе считанные единицы — в том числе этот экземпляр, который пережил полную реставрацию в 1997 году.

Пока, однако, не нашлось коллекционера, готового выложить такую сумму. На прошедшем аукционе Aumann, посвященном автомобилям и технике, выпущенным до 1930-х годов, Pioneer продать не удалось — за него планировали выручить 456 750 долларов (33 миллиона рублей).

В марте аукционный дом Mecum провел мероприятие Gone Farmin' Spring Classic, в рамках которого с молотка ушла часть коллекции американского музея The Hays Museum. В числе экспонатов — 37 уникальных старинных грузовиков начала прошлого века, среди которых был первый прототип сидельного тягача.

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