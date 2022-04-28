Калининградский завод «Автотор» приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая. Как сообщает организация в своем Telegram-канале, коллектив завода уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В полном составе продолжат работать структуры, которые управляют строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту. Также в обычном режиме продолжат работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, которые задействованы в создании производства электромобилей.

Напомним, что предприятие было основано в 1994 году в Калининграде. Оно стало первым в России, которые начало выпуск автомобилей иностранных брендов — BMW, KIA, Hyundai. За годы работы общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.