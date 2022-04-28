Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
34 минуты назад

Калининградский автозавод «Автотор» приостановит выпуск автомобилей

Елена Прошина

Калининградский завод «Автотор» приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая. Как сообщает организация в своем Telegram-канале, коллектив завода уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск.

«Автотор» приостановит выпуск автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полном составе продолжат работать структуры, которые управляют строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту. Также в обычном режиме продолжат работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, которые задействованы в создании производства электромобилей.

Напомним, что предприятие было основано в 1994 году в Калининграде. Оно стало первым в России, которые начало выпуск автомобилей иностранных брендов — BMW, KIA, Hyundai. За годы работы общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.

Ранее пресс-служба «Автотор» сообщила, что предприятие принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановке производства машин BMW из-за западных санкций.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители