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1 час назад

Hyundai Motor опровергла информацию о продолжении выпуска автомобилей в России

Газета.Ruиещё 4

Южнокорейская компания Hyundai Motor в четверг, 28 апреля, опровергла информацию о том, что в России продолжается выпуск автомобилей Hyundai и Kia, сообщает Yonhap.

Hyundai Motor опровергла информацию о продолжении выпуска авто в РФ
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Наш завод в России приостановил работу без какого-либо решения о времени возобновления работы», — говорится в заявлении Hyundai Motor.

Накануне, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что из иностранных компаний легковые автомобили в России сейчас выпускают только Hyundai, Kia и Haval.

В Hyundai Motor подчеркнули, что концерн остановил свои сборочные линии в Санкт-Петербурге с марта из-за трудностей с поставками комплектующих, а также в связи с санкциями из-за проведения спецоперации на Украине.

Ранее автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) опровергла информацию о своем уходе с российского рынка.

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