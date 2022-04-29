Hyundai Motor опровергла информацию о продолжении выпуска авто в РФ

Южнокорейская компания Hyundai Motor в четверг, 28 апреля, опровергла информацию о том, что в России продолжается выпуск автомобилей Hyundai и Kia, сообщает Yonhap.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Наш завод в России приостановил работу без какого-либо решения о времени возобновления работы», — говорится в заявлении Hyundai Motor.

Накануне, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что из иностранных компаний легковые автомобили в России сейчас выпускают только Hyundai, Kia и Haval.

В Hyundai Motor подчеркнули, что концерн остановил свои сборочные линии в Санкт-Петербурге с марта из-за трудностей с поставками комплектующих, а также в связи с санкциями из-за проведения спецоперации на Украине.