Hyundai Motor опровергла информацию о продолжении выпуска авто в РФ

Южнокорейская компания Hyundai Motor в четверг, 28 апреля, опровергла информацию о том, что в России продолжается выпуск автомобилей Hyundai и Kia, сообщает Yonhap.
«Наш завод в России приостановил работу без какого-либо решения о времени возобновления работы», — говорится в заявлении Hyundai Motor.
Накануне, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что из иностранных компаний легковые автомобили в России сейчас выпускают только Hyundai, Kia и Haval.
В Hyundai Motor подчеркнули, что концерн остановил свои сборочные линии в Санкт-Петербурге с марта из-за трудностей с поставками комплектующих, а также в связи с санкциями из-за проведения спецоперации на Украине.
Ранее автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) опровергла информацию о своем уходе с российского рынка.