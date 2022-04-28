АвтоВАЗ запускает производство упрощенных Lada SE

Появилась новая информация об автомобилях Lada с сокращенным списком оснащения, которые АвтоВАЗ выпустит на рынок к лету.

Фото: lada lada

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте со ссылкой на инсайдеров, «антикризисные» модели позволят автогиганту выпускать более 30 тысяч автомобилей ежемесячно.

На такие объемы производство в последний раз выходило еще до кризиса, когда заводы АвтоВАЗа работали в ровном графике.

Узнать упрощенные Lada можно будет по шильдику SE на кузове, что расшифровывается как Special edition («специальное исполнение»), говорят источники.

Автомобили лишатся подушек безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», систем ABS и ESP, а моторы адаптируют под экостандарт «Евро-2». Выпуск таких машин легализуют изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые будут действовать до февраля 2023 года.

Первыми на конвейер встанут упрощенные машины семейства Lada Granta: ожидается, что массовая сборка начнется к концу июня. За ними последует внедорожник Lada Niva Legend, а сентябрю очередь дойдет и до Ижевска, где собирают Lada Vesta.

Весту, помимо прочего, оставят без нынешнего шестнадцатиклапанного мотора на 106 сил — его место займет восьмиклапанный мощностью 87 лошадиных сил. Пару двигателю составит механическая коробка передач.

При этом, по свежим данным, параллельно продолжится сборка и «полноценной» Vesta, а также Lada Largus. Однако объемы их выпуска будут напрямую зависеть от поставок комплектующих и спроса среди россиян.