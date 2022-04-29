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49 минут назад

Электромобиль Polestar 2 точечно обновлен

Autorating.ru

Компания Polestar представила модернизированный вариант модели Polestar 2. Внешность лифтбека изменилась только за счет новых колес, но главные метаморфозы скрыты внутри.

Электромобиль Polestar 2 точечно обновлен
Фото: PolestarPolestar

Начальная комплектация «двойки» Standard Range получила тяговую батарею емкостью 69 кВт ч. Электромотор на передней оси теперь выдает 231 л.с. Таким образом, запас хода был увеличен с 420 до 440 км (по циклу WLTP). В то же время мощность зарядного устройства достигла 130 кВт против 115 ранее.

Исполнение Long Range сохранило батарею емкостью 78 кВт ч. На выбор, как и прежде, версии с одним или двумя моторами. Изменилась только отделка салона и улучшена эффективность климатической системы.

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