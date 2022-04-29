Электромобиль Polestar 2 точечно обновлен

Компания Polestar представила модернизированный вариант модели Polestar 2. Внешность лифтбека изменилась только за счет новых колес, но главные метаморфозы скрыты внутри.
Начальная комплектация «двойки» Standard Range получила тяговую батарею емкостью 69 кВт ч. Электромотор на передней оси теперь выдает 231 л.с. Таким образом, запас хода был увеличен с 420 до 440 км (по циклу WLTP). В то же время мощность зарядного устройства достигла 130 кВт против 115 ранее.
Исполнение Long Range сохранило батарею емкостью 78 кВт ч. На выбор, как и прежде, версии с одним или двумя моторами. Изменилась только отделка салона и улучшена эффективность климатической системы.