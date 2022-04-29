Электромобиль Polestar 2 точечно обновлен

Начальная комплектация «двойки» Standard Range получила тяговую батарею емкостью 69 кВт ч. Электромотор на передней оси теперь выдает 231 л.с. Таким образом, запас хода был увеличен с 420 до 440 км (по циклу WLTP). В то же время мощность зарядного устройства достигла 130 кВт против 115 ранее.