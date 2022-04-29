Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу

В мае 2022 года аукционный дом Mecum проведет торги, в ходе которых к покупке предложат один из двух существующих кабриолетов Chevrolet Corvette ZR2 образца 1971 года. При этом на продажу выставят экземпляр с наименьшим пробегом, который составляет всего 14 000 километров. За редчайшую модель, которую никогда не реставрировали, организаторы аукциона планируют выручить до 1,2 миллиона долларов (около 86,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Chevrolet построил всего 12 трековых Corvette серии ZR2, из которых только две модели получили открытый кузов. Эксклюзивные спорткары можно было приобрести в течение одного года. В связи с этим третье поколение «Корвета» в подобной модификации считается самым редким.

Уникальные автомобили оборудовали 7,4-литровым мотором, отдача которого составляла 425 лошадиных сил. Агрегат комплектовали четырехступенчатой «механикой». До «сотни» такие спорткары разгоняются за 5,5 секунд. Максимальная скорость -- 243 километра в час.

В числе других технических доработок модели получили улучшенные тормоза, модифицированную систему охлаждения двигателя и усиленную подвеску. При этом в спорткарах отсутствуют кондиционер, усилитель руля и радиомагнитола. Кроме того, в комплектацию модели входят складная тканевая и жесткая крыши.

За полувековую историю кабриолет прошел всего 14 000 километров, завоевав множество наград на тематических выставках. По словам владельца, автомобиль никогда не реставрировали, поэтому его можно считать самым оригинальным Corvette ZR2 в мире.

В ходе торгов за самый редкий в мире Chevrolet Corvette планируют выручить до 1,2 миллиона долларов (примерно 86,7 миллиона рублей по текущему курсу).