В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар

В марте в Европе зарегистрировали 1 116 419 новых автомобилей — на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом говорит в свежем отчете JATO Dynamics, составленном на основе данных из 27 европейских стран. После зимнего падения электромобили и гибриды вновь начали набирать популярность и обошли дизельные автомобили, однако отставание от машин с бензиновыми моторами все еще значительное. Самым продаваемым автомобилем месяца стала Tesla Model 3.

Фото: © Novitec © Novitec

По данным JATO, по сравнению с мартом 2020 года число регистраций новых машины выросло на треть, однако до «допандемийного» уровня марта-2019 продажи не дотянули целых 37 процентов.

Спрос на электрокары и гибриды увеличился на 10 процентов, до 244 801 единицы. Дизельные автомобили, напротив, растеряли 39 процентов спроса: на них остановили выбор 202 113 европейцев. Особо популярен «зеленый» транспорт в Швейцарии с 28-процентной долей электромобилей на рынке против 14 процентов машин на «тяжелом топливе», Великобритании (23 процента против 10 процентов) и Франции (21 процент против 16 процентов).

Самым ходовым новым автомобилем в Европе снова стала Tesla Model 3 с 23 013 зарегистрированных экземпляров (23 758 в марте 2021 года). Небольшое падение спроса аналитики объясняют ростом популярности другой Теслы — кроссовера Model Y, которому досталось третье место. Благодаря бестселлерам американской компании удалось обойти Dacia, Citroen, Fiat и Nissan, заняв 18 строчку в рейтинге по брендам по итогам квартала.