Новый Range Rover Sport впервые показали без камуфляжа

Дебют Range Rover Sport нового поколения состоится 10 мая, однако сохранить интригу до последнего компании не удалось — незадолго до премьеры в Сеть попал снимок автомобиля без камуфляжа. Судя по фотографии, радикальных перемен в дизайне не произошло: модель сохранила прежние габариты и узнаваемые детали, вроде накладок на передних крыльях, а изменения сводятся с зауженной оптике и менее выразительному рельефу боковин.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Со сменой поколения Range Rover Sport следом за Range Rover перебрался на модульную архитектуру MLA-Flex (Modular Longitudinal Architecture), которая имеет пятирычажную заднюю подвеску и полноприводную трансмиссию с муфтой на передней оси. И если перемены во внешности по сравнению с предшественником минимальны, то под капотом изменения куда более значительны.

Обычный Sport оснастят бензиновыми и дизельными рядными «шестерками» семейства Ingenium мощностью в диапазоне от 250 до 400 лошадиных сил, дополненные 48-вольтовым стартер-генератором, а SVR-версии достанется битурбомотор 4,4-литровый V8 от BMW, который устанавливается на X5 M. На X5 M он выдает 625 лошадиных сил, однако на Range Rover Sport, скорее всего, его отдача составит 619 сил. По предварительным данным, с такой установкой самый мощный внедорожник сможет разгоняться с места до сотни примерно за четыре секунды.