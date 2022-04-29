Дешевые модели Chevrolet могут остаться в России

Уход GM с российского рынка еще не означает, что из продажи также исчезнут массовые модели Chevrolet, которые по лицензии американского концерна производит компания UzAuto Motors на предприятиях в Узбекистане и Казахстане.

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Как пояснили "РГ" в компании "Келес Рус", являющейся официальным дистрибутором автомобилей Chevrolet массового сегмента, российский офис GM никогда не участвовал в их операциях, поэтому дальнейшие перспективы массовых моделей Chevrolet не зависят от его закрытия.

Впрочем, штаб-квартира Chevrolet, которой подчиняется узбекский автопроизводитель, в рамках санкционного режима по отношению к России еще в начале марта приняла решение о приостановке поставок на наш рынок автомобилей массовых моделей Chevrolet и запасных частей к ним до дальнейшего уведомления.

Когда поставки могут возобновиться, на сегодняшний день неизвестно, однако с закрытием представительства General Motors в России данное решение точно не связано, подчеркнули в "Келес Рус".