В России появится новая китайская марка электромобилей

Нижегородская фирма New Energy Motors (NEMO) намерена поставлять в Россию китайские электрические фургоны марки WOLV, выяснил «Дром». В настоящее время коммерческий электромобиль категории N1 грузоподъемностью 800 килограммов проходит сертификацию, первый показ запланирован на 13 мая, а для покупки новинка станет доступна в сентябре. Цены пока не объявлены — они будут зависеть от курса юаня к рублю, актуального на момент начала продаж.

Фото: © Drom.ru © Drom.ru

«Дром» сообщает, что грузовичок WOLV FC25 будет проезжать на одном заряде 200 километров, а зарядка тяговой батареи от сети 200 вольт займет примерно пять часов. В кузове фургона помещается 4,5 кубометра груза (две стандартные европалеты), а в движение электромобиль приводит электромотор мощностью 40 лошадиных сил (30 киловатт). Подробные характеристики модели, в том числе емкость батареи и максимальную скорость, пока не обнародованы.

Несколькими днями ранее стало известно, что на липецком заводе «Моторинвест» локализуют электромобили фирмы китайкой Voyah. Речь идет о кроссовере Voyah Free с двухмоторной установкой мощностью 694 лошадиные силы и батареей емкостью 34,6 киловатт-часа. Специнвестконтракт (СПИК) между Минпромторгом, властями Липецкой области и компанией «Моторинвест» подразумевает выпуск целой линейки электромобилей, и Free будет лишь первым из них.