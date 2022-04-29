Цены на подержанные авто продолжают снижаться

В апреле в России подешевели подержанные автомобили. Эксперты связывают это с падением спроса на такой транспорт. Средняя цена упала относительно марта на 16% и по состоянию на 29 апреля равняется 970 тыс. руб.
Предложение подержанных машин стабилизировалось и вернулось к уровню февраля 2022 года. В то же время спрос на них сократился на 15%, пишет в пятницу "Интерфакс". Эксперты считают, что все, кто имел возможность или необходимость купить авто, уже сделали это.
Привлекательных предложений на рынке становится всё меньше, а стоимость, по сравнению с 2021 годом, значительно выросла. Однако интерес к б/у автомобилям еще покажет рост, считают специалисты. Скорость продажи трехлетних машин в апреле выросла в три раза относительно начала 2022 года.
О начавшемся снижении стоимости подержанных авто на фоне укрепления рубля сообщалось в начале апреля. По сравнению с концом марта средняя цена тогда снизилась на 8% и по состоянию на 1 апреля дошла до 1,1–1,2 млн руб.
"Профиль" ранее публиковал новый рейтинг наиболее надежных подержанных автомобилей. Популярным моделям проставили баллы. Чем их больше, тем выше вероятность, что этот автомобиль не создаст проблем.