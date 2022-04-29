Цены на подержанные авто продолжают снижаться

В апреле в России подешевели подержанные автомобили. Эксперты связывают это с падением спроса на такой транспорт. Средняя цена упала относительно марта на 16% и по состоянию на 29 апреля равняется 970 тыс. руб.

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Предложение подержанных машин стабилизировалось и вернулось к уровню февраля 2022 года. В то же время спрос на них сократился на 15%, пишет в пятницу "Интерфакс". Эксперты считают, что все, кто имел возможность или необходимость купить авто, уже сделали это.

Привлекательных предложений на рынке становится всё меньше, а стоимость, по сравнению с 2021 годом, значительно выросла. Однако интерес к б/у автомобилям еще покажет рост, считают специалисты. Скорость продажи трехлетних машин в апреле выросла в три раза относительно начала 2022 года.

О начавшемся снижении стоимости подержанных авто на фоне укрепления рубля сообщалось в начале апреля. По сравнению с концом марта средняя цена тогда снизилась на 8% и по состоянию на 1 апреля дошла до 1,1–1,2 млн руб.