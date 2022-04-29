Ford Mondeo для Китая становится Ford Taurus для Ближнего Востока

Ford представил новый седан Taurus для рынков Ближнего Востока, который на самом деле представляет собой просто переименованный Mondeo китайской спецификации. По данным Ford Authority, Taurus был самым продаваемым седаном компании в регионе за последние пять лет, поэтому модель на замену должна была унаследовать его имя. Новый Taurus будет импортироваться с тех же заводов в Китае, которые в настоящее время производят Mondeo.