Ford Mondeo для Китая становится Ford Taurus для Ближнего Востока

Ford представил новый седан Taurus для рынков Ближнего Востока, который на самом деле представляет собой просто переименованный Mondeo китайской спецификации. По данным Ford Authority, Taurus был самым продаваемым седаном компании в регионе за последние пять лет, поэтому модель на замену должна была унаследовать его имя. Новый Taurus будет импортироваться с тех же заводов в Китае, которые в настоящее время производят Mondeo.
Перед запуском продаж Ford провел тщательные испытания, чтобы увидеть, насколько хорошо автомобиль выдерживает местный климат. Мелкий песок и температура, поднимающаяся до +50 ?C, были признаны основными проблемами, которые необходимо преодолеть. По результатам испытаний Ford смог усилить трансмиссию, подвеску и систему климат-контроля, чтобы они дольше работали в погодных условиях Ближнего Востока.
Как и его восточный близнец, Taurus оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода мощностью 246 л.с. Его интерьер предлагает восьмидюймовую цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк на крыше.