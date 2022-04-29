Tesla отзовет тысячи автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Об этом сообщает Reuters.

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Компания заявила, что машины могут не отображать спидометр в гоночном режиме. Из-за этого водители могут не осознавать скорость движения, создавая риск аварий. Tesla выполнит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

Отзыв распространяется на автомобили, проданные с 2018 по 2022 год. Обновление прошивки, выпущенное в декабре, случайно удалило спидометр из пользовательского интерфейса, сообщает компания.