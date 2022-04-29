Появились фотографии нового поколения Hyundai Kona

Компания Hyundai продолжает готовиться к смене поколения кроссовера Kona, премьера которого ожидается в 2023 году. Марка проводит активные испытания будущей новинки, поэтому в Сети уже появляются виртуальные проекты, а также живые фотографии автомобиля, покрытого глухим камуфляжем. Однако на этот раз фотошпионам впервые удалось запечатлеть интерьер кроссовера, стилистика которого напоминает салон Ioniq 5.

Фото: © Motor1 © Motor1

Главным нововведением в салоне Kona станет огромный дисплей мультимедийной системы, плавно перетекающий в цифровую приборную панель. Пока неизвестно, получит ли экран единое сенсорное управление или же его функционал разделят на несколько секций. Кроме того, на фотографии можно заметить новый дизайн рулевого колеса, механическую шайбу управления климат-контролем, а также несколько физических кнопок на центральной консоли.

Motor1

Motor1

Motor1

Новый Hyundai Kona оборудуют раздельной передней оптикой, рельефным капотом с крупным воздухозаборником и новыми колесными дисками с широкими спицами. В моторную гамму войдут как классические ДВС, так и электрифицированная силовая установка под кодовым названием SX2e. Кроме того, ожидается появление и «заряженной» версии.

Дебют Hyundai Kona следующего поколения состоится в 2023 году. Сначала новинка появится в Южной Корее, а затем дебютирует на европейских рынках.