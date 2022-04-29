Subaru назвала цены на электрический кроссовер Solterra

Полностью электрический Subaru Solterra готов прибыть в Соединенные Штаты этим летом, и компания только что сообщила, какие уровни отделки салона будут доступны. Кроссовер разделяет основу e-TNGA с Toyota bZ4X. Базовая архитектура была разработана совместно Subaru и Toyota для поддержки различных электромобилей с приводом на переднюю, заднюю или обе оси.

Фото: Subaru Subaru

Subaru

Что касается комплектаций, то начальная версия называется Premium и стоит 44 995 долларов. Он поставляется с 18-дюймовыми колесами, 7-дюймовой цифровой приборной панелью, 8-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также пакетом безопасности EyeSight.

Выбирая комплектацию Limited за 48 495 долларов, вы получаете 12,3-дюймовый центральный дисплей, камеры кругового обзора, систему помощи при парковке, аудиосистему Harman Kardon, девять регулировок сиденья водителя, светодиодные противотуманные фары и 20-дюймовые колеса.

В верхней части линейки находится комплектация Touring за 51 995 долларов с дисплеем заднего вида в дополнение к зеркалу, вентилируемыми передними сиденьями, затемняемой панорамной крышей и светодиодными подножками.

Subaru