Производство КамАЗов могут наладить в Аргентине

Аргентина по-прежнему заинтересована в строительстве завода по производству КамАЗов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, санкции на желание сотрудничать не повлияли: в стране считают, что сейчас подходящий момент для развития отношений. Если стороны договорятся, в Аргентине появится завод, который будет поставлять КамАЗы и в другие страны южного континента.
Локация для будущего завода уже выбрана, хотя пока только предварительно. Это промышленный парк Хосе-Клементе-Пас неподалеку от Буэнос-Айреса, который предложил рассмотреть в качестве площадки для будущей стройки глава муниципалитета.
Переговоры с КамАЗом ведутся с декабря прошлого года, и наложенные западом санкции не повлияли на стремление реализовать проект, отметил Коусиньо, который планирует приехать в Москву для переговоров в ближайшее время.
«Существуют ограничения из-за санкций, которые ввели в отношении России, но мы понимаем, что это временно. Мы хотим начать строить отношения между КамАЗом и Аргентиной уже сейчас, и я считаю, что это подходящий момент», — сказал он.
В прошлом году КамАЗ экспортировал 5822 грузовых автомобиля в более чем 50 стран, включая Латинскую Америку. Там продукция Камского завода популярна благодаря ралли-рейду «Дакар», который с 2009 по 2019 годы проходил по территории стран континента. В 2019 году гонку организовали на территории Перу, а в 2020-м она переехала в Саудовскую Аравию.