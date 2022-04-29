Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
52 минуты назад

Производство КамАЗов могут наладить в Аргентине

Motor.ru

Аргентина по-прежнему заинтересована в строительстве завода по производству КамАЗов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, санкции на желание сотрудничать не повлияли: в стране считают, что сейчас подходящий момент для развития отношений. Если стороны договорятся, в Аргентине появится завод, который будет поставлять КамАЗы и в другие страны южного континента.

Производство КамАЗов могут наладить в Аргентине
Фото: © КамАЗ© КамАЗ

Локация для будущего завода уже выбрана, хотя пока только предварительно. Это промышленный парк Хосе-Клементе-Пас неподалеку от Буэнос-Айреса, который предложил рассмотреть в качестве площадки для будущей стройки глава муниципалитета.

Переговоры с КамАЗом ведутся с декабря прошлого года, и наложенные западом санкции не повлияли на стремление реализовать проект, отметил Коусиньо, который планирует приехать в Москву для переговоров в ближайшее время.

Motor / КамАЗ на ралли «Дакар» 2019 года в Перу

«Существуют ограничения из-за санкций, которые ввели в отношении России, но мы понимаем, что это временно. Мы хотим начать строить отношения между КамАЗом и Аргентиной уже сейчас, и я считаю, что это подходящий момент», — сказал он.

В прошлом году КамАЗ экспортировал 5822 грузовых автомобиля в более чем 50 стран, включая Латинскую Америку. Там продукция Камского завода популярна благодаря ралли-рейду «Дакар», который с 2009 по 2019 годы проходил по территории стран континента. В 2019 году гонку организовали на территории Перу, а в 2020-м она переехала в Саудовскую Аравию.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители