Почему электрокары "убивают" наши легкие

Агентство по охране окружающей среды и управлению энергопотреблением Франции (ADEME) напомнило, почему движение без выхлопных газов не является преимуществом электрокаров, так как нивелируется производством большого количества других опасных для человеческого здоровья частиц.
Последнее исследование ADEME показывает, что по количеству выбросов взвешенных частиц PM2,5 и PM10 электрокары почти сравнимы с последними поколениями автомобилей с ДВС. Всё дело в массе "электричек" и их шинах. Не секрет, что электрокары весят намного больше бензиновых и дизельных авто - это означает, что тормозные механизмы при остановке транспортного средства работают интенсивнее, выбрасывая мелкодисперсные частицы, загрязняющие воздух.
У большинства электрокаров шины шире, чем у обычных авто, а они также являются причиной загрязнения воздуха: шины стираются и появляются частицы PM2,5 и PM10. Также они образуются из-за истирания дорожного полотна, которое разрушается, разумеется, быстрее под весом более тяжёлых машин.
В ADEME видят решение проблемы в дальнейшей эволюции электрокаров, которая должна снизить их вес, и в модернизации шин для них - покрышки должны стать уже, но справляться с возложенными на них задачами. Также в Агентстве считают целесообразным сократить личные поездки на автотранспорте и снизить общую скорость, но понимают, что это наносит удар по мобильности человека.