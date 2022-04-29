Почему электрокары "убивают" наши легкие

Агентство по охране окружающей среды и управлению энергопотреблением Франции (ADEME) напомнило, почему движение без выхлопных газов не является преимуществом электрокаров, так как нивелируется производством большого количества других опасных для человеческого здоровья частиц.

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Последнее исследование ADEME показывает, что по количеству выбросов взвешенных частиц PM2,5 и PM10 электрокары почти сравнимы с последними поколениями автомобилей с ДВС. Всё дело в массе "электричек" и их шинах. Не секрет, что электрокары весят намного больше бензиновых и дизельных авто - это означает, что тормозные механизмы при остановке транспортного средства работают интенсивнее, выбрасывая мелкодисперсные частицы, загрязняющие воздух.

У большинства электрокаров шины шире, чем у обычных авто, а они также являются причиной загрязнения воздуха: шины стираются и появляются частицы PM2,5 и PM10. Также они образуются из-за истирания дорожного полотна, которое разрушается, разумеется, быстрее под весом более тяжёлых машин.