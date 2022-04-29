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6 минут назад

Впервые главой АвтоВАЗа может стать женщина

Газета.Ru

Российский «АвтоВАЗ» может возглавить женщина. Это следует из приказа о простое предприятия с 11 по 13 мая, подписанного Васильевой Н.Ю., сообщается в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте».

Впервые главой АвтоВАЗа может стать женщина
Фото: info.avtovaz.ruinfo.avtovaz.ru

Наталья Васильева (на фото) закончила Московский государственный университет по направлению бухгалтерского учета в транспортной сфере. До прихода на «АвтоВАЗ» на должность главного бухгалтера в 2017 году занимала различные руководящие позиции в одной из крупных европейских автомобильных групп. В марте 2020 года Наталья Васильева была назначена на должность исполнительного вице-президента по финансам «АвтоВАЗа».

Действующий гендиректор «АвтоВАЗа» француз Николя Мор уже покинул Россию. Главной кандидатурой на должность гендиректора «АвтоВАЗа» ранее называли Михаила Рябова, который ранее руководил Ижевским автомобильным заводом.

Как ранее выяснила «Газета.Ru», концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже: в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником российского автогиганта может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.

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