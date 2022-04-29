Впервые главой АвтоВАЗа может стать женщина

Российский «АвтоВАЗ» может возглавить женщина. Это следует из приказа о простое предприятия с 11 по 13 мая, подписанного Васильевой Н.Ю., сообщается в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: info.avtovaz.ru info.avtovaz.ru

Наталья Васильева (на фото) закончила Московский государственный университет по направлению бухгалтерского учета в транспортной сфере. До прихода на «АвтоВАЗ» на должность главного бухгалтера в 2017 году занимала различные руководящие позиции в одной из крупных европейских автомобильных групп. В марте 2020 года Наталья Васильева была назначена на должность исполнительного вице-президента по финансам «АвтоВАЗа».

Действующий гендиректор «АвтоВАЗа» француз Николя Мор уже покинул Россию. Главной кандидатурой на должность гендиректора «АвтоВАЗа» ранее называли Михаила Рябова, который ранее руководил Ижевским автомобильным заводом.