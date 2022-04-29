Эксперт оценил реальные намерения иностранных автобрендов в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях заявил о том, что иностранным автопроизводителям в ближайшее время придется принимать решение по поводу продолжения деятельности в России. Такое решение должно быть принято уже в мае. В беседе с «Российской газетой» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль выразил уверенность, что большинство иностранных автопроизводителей останутся в России.