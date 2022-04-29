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2 часа назад

Эксперт Денис Мигаль: большинство иностранных автобрендов не покинут Россию

Южный автомобиль

Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях заявил о том, что иностранным автопроизводителям в ближайшее время придется принимать решение по поводу продолжения деятельности в России. Такое решение должно быть принято уже в мае. В беседе с «Российской газетой» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль выразил уверенность, что большинство иностранных автопроизводителей останутся в России.

Эксперт оценил реальные намерения иностранных автобрендов в России
Фото: Пресс-служба Минпромторга РоссииПресс-служба Минпромторга России

По мнению Мигаля, автомобильные бренды не захотят потерять выстроенные годами взаимовыгодные отношения, логистические цепочки и дилерские центры. Не будут останавливать производство и поставки в России китайские автомобильные бренды. Сейчас китайские автомобили в России набирают популярность из-за хорошего соотношения цены и качества.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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