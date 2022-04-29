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2 часа назад

«Автотор» ведет переговоры о выпуске автомобилей из стран, не вводивших санкции

Газета.Ru

Автозавод «Автотор» в Калининграде ведет переговоры о сборке на своих мощностях автомобилей из стран, которые не вводили антироссийские санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

"Автотор" ведет переговоры о сборке авто из не вводивших санкции стран
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Перерыв в производстве, несомненно, будет, но уже есть предварительные договоренности с рядом компаний из тех стран, которые не вводили санкции в отношении РФ, о том, чтобы производить на мощностях «Автотора» автомобили», - заявил Антон Алиханов.

О том, с какими странами ведутся переговоры и о каких автобрендах идет речь, губернатор не уточнил, однако добавил, что для перехода на сборку новых моделей потребуется три-четыре месяца. При этом предприятие не будет закрываться на время монтажа и наладки оборудования.

Сейчас предприятие выпускает модели Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с «Автотором», объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде. С 1 по 22 мая «Автотора» будет находиться в корпоративном отпуске.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Антон Алиханов,
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