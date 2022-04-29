Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Какие модели будет выпускать  АвтоВАЗа

Александр Котлеткин

Французский автоконцерн Renault, владеющий 68% акций АвтоВАЗа, продает свои предприятия в России за один рубль. Что теперь будут производить на АвтоВАЗе - рассказала «Комсомольская правда». По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, машины будут проще и станут выпускаться без таких опций, как АБС и без подушек безопасности. В производстве останутся Lada Granta, Lada Vesta, Нива «Легенда» и Нива «Трэвел». Эти автомобили разработаны у нас в стране, поэтому большинство комплектующих к ним делается здесь.

1/12 Сборочное производство LADA X-Ray на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/12 Автомобиль новой модели АвтоВАЗа LADA X-Ray на торжественной церемонии запуска производства в Самаре
Фото: РИА Новости
3/12 Автомобиль Lada Largus в грузовой модификации на международной автомобильной выставке "Интеравто-2011"
Фото: РИА Новости
4/12 Автомобиль Lada Largus на сборочном конвейере завода ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/12 Автомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне
Фото: РИА Новости
6/12 Сборка Lada Granta на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Фото: РИА Новости
7/12 Автомобиль LADA Vesta на Московском международном автомобильном салоне
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/12 Автомобиль Lada Vesta на стенде ОАО "АвтоВАЗ" в рамках Форум-выставки "Госзаказ - За честные закупки" в Москве
Фото: РИА Новости
9/12 Автомобиль LADA Niva Legend официальная презентация
Фото: Автоваз
10/12 Автомобиль LADA Niva Legend официальная презентация
Фото: Автоваз
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12  LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Фото: РИА Новости
12/12  LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Фото: РИА Новости

Скорее всего, с производства снимут Lada X-Ray. Правда судьба этой модели висела на волоске еще до санкций, так как этот автомобиль не пользовался спросом у покупателей.

Дальнейшее производство LADA Largus также остается под большим вопросом – этот сделан на французской платформе.

Автоновости,Фото,Lada Largus,Lada Granta,Lada Vesta,Renault,Lada,Игорь Моржаретто,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители