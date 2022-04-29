Какие модели будет выпускать  АвтоВАЗа

Французский автоконцерн Renault, владеющий 68% акций АвтоВАЗа, продает свои предприятия в России за один рубль. Что теперь будут производить на АвтоВАЗе - рассказала «Комсомольская правда». По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, машины будут проще и станут выпускаться без таких опций, как АБС и без подушек безопасности. В производстве останутся Lada Granta, Lada Vesta, Нива «Легенда» и Нива «Трэвел». Эти автомобили разработаны у нас в стране, поэтому большинство комплектующих к ним делается здесь.