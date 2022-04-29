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2 часа назад

Вместо американских: на самосвалы БелАЗ будут ставить двигатели из России

Wroom.ru

Руководство БелАЗа планирует заменить импортные дизели российскими, сообщает «Авторевю».

Вместо американских: на БелАЗы поставят двигатели из России
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Последние годы на карьерные самосвалы БелАЗ ставили двигатели американских компаний Cummins и MTU Detroit Diesel, а также китайские моторы Weichai. После введения санкций против Белоруссии производители из США прекратили поставки комплектующих, и на заводе стали искать замену этим моторам.

Новым партнёром БелАЗа может стать российский Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ), выпускающий судовые двигатели. Причем у белорусов уже есть опыт сотрудничества с предприятием из Екатеринбурга: в 2018 году в порядке эксперимента сделали самосвал БелАЗ-75319, оснащённый двенадцатицилиндровым дизелем УДМЗ объёмом 70 литров и мощностью 2536 л. с.

Пока неизвестно, когда начнётся серийный выпуск «карьерников» с российскими двигателями. Кроме того, БелАЗу предстоит найти замену для импортных компонентов электромеханической трансмиссии.

Автоновости,Уральский дизель-моторный завод,
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