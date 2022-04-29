В России начали превращать обычные автомобили в электрокары, дорого

В России начали превращать автомобили на двигателях внутреннего сгорания в электрокары. Производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл в Москве первый в стране сервис по переводу обычных машин на электродвигатели. Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Как пояснили специалисты, процесс состоит из установки электродвигателя, подключения собственной системы BMS (Battery Management System — системы управления батареи) и установки батарей. Затем проводится точечная настройка и оптимизация всего автомобиля, в том числе перепрошивается системы ABS и ESP под новые реакции машины на педаль газа и меняются некоторые элементы управления внутри салона.

Так, в авто могут появиться кнопки для включения имитации звука от ДВС — он нужен, чтобы избежать опасных для других участников движения ситуаций на дороге, которые могут возникнуть из-за практически бесшумного электродвигателя. «Долгосрочная цель проекта — постепенная интеграция на рынок собственно разработанных электрических схем и BMS-систем для конечных потребителей», — заявил технический партнер Edison Technologies Михаил Ефимов.

По данным компании, превращение обычного авто в электромобиль займет шесть-восемь недель и будет стоить от 1,5 миллиона рублей. Это довольно дешево, учитывая, что подержанный электрокар Tesla Model S 75 стоит от 3,8 миллиона рублей, а новая машина той же модели — от 7 миллионов рублей.