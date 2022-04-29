Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
38 минут назад

В России начали превращать обычные автомобили в электрокары

Lenta.ruиещё 2

В России начали превращать автомобили на двигателях внутреннего сгорания в электрокары. Производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл в Москве первый в стране сервис по переводу обычных машин на электродвигатели. Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

В России начали превращать обычные автомобили в электрокары, дорого
Фото: РИАРИА

Как пояснили специалисты, процесс состоит из установки электродвигателя, подключения собственной системы BMS (Battery Management System — системы управления батареи) и установки батарей. Затем проводится точечная настройка и оптимизация всего автомобиля, в том числе перепрошивается системы ABS и ESP под новые реакции машины на педаль газа и меняются некоторые элементы управления внутри салона.

Так, в авто могут появиться кнопки для включения имитации звука от ДВС — он нужен, чтобы избежать опасных для других участников движения ситуаций на дороге, которые могут возникнуть из-за практически бесшумного электродвигателя. «Долгосрочная цель проекта — постепенная интеграция на рынок собственно разработанных электрических схем и BMS-систем для конечных потребителей», — заявил технический партнер Edison Technologies Михаил Ефимов.

По данным компании, превращение обычного авто в электромобиль займет шесть-восемь недель и будет стоить от 1,5 миллиона рублей. Это довольно дешево, учитывая, что подержанный электрокар Tesla Model S 75 стоит от 3,8 миллиона рублей, а новая машина той же модели — от 7 миллионов рублей.

Ранее в России предложили субсидировать только быстрые зарядные станции для электрокаров мощностью от 150 киловатт. Однако Минпромторг и производители зарядок поставили под сомнение окупаемость такой инфраструктуры для электротранспорта и выступили за смягчение требований.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,Михаил Ефимов,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители