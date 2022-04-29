Bentley анонсировала новую модель для миллионеров

Компания Bentley показала тизер новой модели. Её премьера состоится 10 мая, но на сегодняшний день известно только, что машина отличится увеличенными габаритами и «предложит новый уровень комфорта». По неподтвержденной пока информации речь идет об длиннобазной Bentayga. Несколько лет назад работу над таким кроссовером подтвердил генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Тизер таинственной новинки Bentley полон недвусмысленных намеков на её увеличенные габариты. Фразы «long-awaited» (в переводе с англ. — долгожданный, но само слово «long» означает в том числе «длинный»), «gone to new lengths» (снова игра слов, хотя идиома переводится как «прикладывать все усилия») и «an extra dimension of on-board wellness» (дополнительное измерение комфорта) вряд ли использованы случайно, а потому речь идет о чем-то действительно большом.

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По всей видимости, 10 мая британцы покажут удлинённую Bentayga. Прототипы такого кроссовера видели на дорогах ещё в 2020 году. Указание на этот вариант опять же можно найти в официальном сообщении. Там новинку называют пятой моделью в гамме. И действительно, если не учитывать Bacalar и Blower, в основной линейке Bentley четыре машины: купе Continental GT, кабриолет Continental GTC, седан Flying Spur и непосредственно Bentayga.

В свою очередь у «Бентайги» есть четыре модификации: Bentayga V8, Bentayga Hybrid, Bentayga S и Bentayga Speed. Удлиненный вариант напрашивается сам собой, а конкурировать он будет с длиннобазным Range Rover и Mercedes-Maybach GLS. Ожидается, что Bentayga EWB (Extended Wheelbase) будет исключительно четырёхместной, на втором ряду установят мультикультурные кресла с оттоманками, широчайшим диапазоном регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Двигатель — W12 6.0.