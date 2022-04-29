Bentley анонсировала новую модель для миллионеров

Компания Bentley показала тизер новой модели. Её премьера состоится 10 мая, но на сегодняшний день известно только, что машина отличится увеличенными габаритами и «предложит новый уровень комфорта». По неподтвержденной пока информации речь идет об длиннобазной Bentayga. Несколько лет назад работу над таким кроссовером подтвердил генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк.
Тизер таинственной новинки Bentley полон недвусмысленных намеков на её увеличенные габариты. Фразы «long-awaited» (в переводе с англ. — долгожданный, но само слово «long» означает в том числе «длинный»), «gone to new lengths» (снова игра слов, хотя идиома переводится как «прикладывать все усилия») и «an extra dimension of on-board wellness» (дополнительное измерение комфорта) вряд ли использованы случайно, а потому речь идет о чем-то действительно большом.
По всей видимости, 10 мая британцы покажут удлинённую Bentayga. Прототипы такого кроссовера видели на дорогах ещё в 2020 году. Указание на этот вариант опять же можно найти в официальном сообщении. Там новинку называют пятой моделью в гамме. И действительно, если не учитывать Bacalar и Blower, в основной линейке Bentley четыре машины: купе Continental GT, кабриолет Continental GTC, седан Flying Spur и непосредственно Bentayga.
В свою очередь у «Бентайги» есть четыре модификации: Bentayga V8, Bentayga Hybrid, Bentayga S и Bentayga Speed. Удлиненный вариант напрашивается сам собой, а конкурировать он будет с длиннобазным Range Rover и Mercedes-Maybach GLS. Ожидается, что Bentayga EWB (Extended Wheelbase) будет исключительно четырёхместной, на втором ряду установят мультикультурные кресла с оттоманками, широчайшим диапазоном регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Двигатель — W12 6.0.
Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк подтвердил разработку длиннобазной Bentayga весной 2020-го. Он намекнул, что кроссовер займет место Mulsanne, а ключевыми рынками для него станут Китай и страны Ближнего Востока.