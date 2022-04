Bentley анонсировала новую модель для миллионеров

Тизер таинственной новинки Bentley полон недвусмысленных намеков на её увеличенные габариты. Фразы «long-awaited» (в переводе с англ. — долгожданный, но само слово «long» означает в том числе «длинный»), «gone to new lengths» (снова игра слов, хотя идиома переводится как «прикладывать все усилия») и «an extra dimension of on-board wellness» (дополнительное измерение комфорта) вряд ли использованы случайно, а потому речь идет о чем-то действительно большом.