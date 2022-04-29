УАЗы опять неприлично подорожали

В России вновь подорожали автомобили УАЗ. Как заметили «Автоновости дня», в этот раз прибавка оказалась рекордной: стоимость всех моделей 2022 года выпуска выросла на 273-465 тысяч рублей, что составляет от 22,3 до 38,5 процента от прежней цены. В результате в линейке отечественного производителя не осталось автомобилей дешевле 1,3 миллиона рублей — именно в эту сумму Ульяновский автозавод теперь оценивает самую доступную бортовую «Буханку».

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«Буханка» отметилась минимальной прибавкой в 273-305 тысяч рублей. Новая рекомендованная розничная стоимость моделей семейства СГР лежит в диапазоне от 1 300 000 до 1 600 000 рублей. На втором месте по подорожанию — внедорожник УАЗ «Хантер», который стал дороже для россиян на 323-388 тысяч рублей (1 395 000-1 685 000 рублей).

Грузовички семейства «Профи» получили фиксированную прибавку в размере 365 тысяч рублей, их новая цена составляет 1 600 000-1 998 000 рублей.

Наконец, ценники «Патриота» и «Пикапа» взлетели на 346-465 тысяч рублей в зависимости от комплектаций, в результате стоимость топовых версий преодолела психологическую отметку в два миллиона рублей. За «Патриот» УАЗ теперь просит 1 545 000-2 140 000 рублей, а за «Пикап» — 1 570 000-2 240 000 рублей.